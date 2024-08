Pronto a prendere il primo volo | mercato Napoli si attende la chiusura definitiva

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ilvuole accontentare Antonio Conte: ilsta per sbloccarsi, uno degli obiettivi sta aspettando soltanto l’ok perilverso l’Italia. Ildelha bisogno di una sterzata. Lo ha detto espressamente Antonio Conte, lo ha confermato Giovanni Manna attraverso quella che è una vera e propria ammissione: la rosa è incompleta, servono ancora diversi colpi per definire la squadra pronta e competitiva per la prossima stagione. Il direttore sportivo sta lavorando proprio in questo senso, i prossimi giorni saranno ovviamente cruciali per la definizione di diversi obiettivi che andranno cosi a colmare delle lacune tecniche ed anche numeriche: a centrocampo c’è tanto da fare, le uscite di Gaetano e Cajuste avranno bisogno di ricambi di qualità e funzionali per il gioco di conte.