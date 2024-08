Oroscopo Branko lunedì 12 agosto 2024 | Bilancia Sorpresa Finanziaria e Nuovi Guadagni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’diper oggi,12Ariete Domani la Luna potrebbe portare un incontro passionale e travolgente. Ferre i giorni successivi potrebbero riservarti piacevoli sorprese amorose. Toro Una giornata delicata ti attende domani, con la Luna in opposizione che potrebbe farti sentire nervoso in amore. Sii prudente nelle parole. Gemelli Giove nel tuo segno ti offre un’occasione unica. Sfrutta queste settimane per lavorare su progetti creativi e prepararti per l’autunno. Cancro Il quarto di Luna in Scorpione promette emozioni stuzzicanti. Anche i single potrebbero incontrare qualcuno di speciale. Leone La Luna in dissonanza potrebbe renderti impetuoso. Cerca di mantenere la calma e trattare gli altri con gentilezza.