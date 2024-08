Missione leggerezza | i rimedi per gambe gonfie e pesanti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lee stanche sono un problema che in generale affligge molte persone, ma in estate diventa ancora più comune. Che sia per colpa di uno stile di vita sedentario o di un lavoro che costringe a lungo in piedi, quello che serve è trovare deidefaticanti perveloci ed efficaci. Scarpe che stringono, caviglie, fatica nei movimenti e sensazione di fastidio sono tra i sintomi maggiormente condivisi dellee possono manifestarsi per diverse ragioni. Il primo colpevole è senza dubbio lo stile di vita sedentario. Passare tante ore seduto alla scrivania rallenta la circolazione sanguigna causando una sensazione di pesantezza e gonfiore. Poi ci sono i cambiamenti ormonali, come succede in gravidanza.