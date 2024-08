Londra opera di Banksy compare su cabina della polizia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unanella City diè diventata la sede di un'd'arte di, un'altra puntata di una collezione di opere a tema animale apparse in tutta. Le barriere circondano lache ha un banco di pesci sulle finestre, trasformandola in un grande acquario. L'd'arte è situata vicino al famoso tribunale di, l'Old Bailey. È diversa dal solito stile di, ma è stata confermata come un '' originale dallo stesso artista sui social media. Altre opere apparse includono un rinoceronte che sale su un'auto nel sud-est di, una capra su una sporgenza, pellicani che pescano pesci sopra un ristorante di fish and chips, una coppia di elefanti che si guardano, un gatto, un lupo e delle scimmie. Il noto artista di strada è solito confermare le sue opere d'arte su Instagram.