Le torri di areazione lungo il percorso della M4 a Milano | necessarie ma orribili Perché non trasformarle in opere d’arte?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Impossibile non notarli, disseminatiil tragittoM4, glini in cemento alti sei metri che spuntano come comignoli. Una “bruttura” urbanistica (pensate a chi se li trova davanti al proprio civico, ad esempio in via Foppa).quindi non cogliere finalmente e dopo tante polemiche l’occasione per farli diventare un reale elemento di arredo urbano con un’operazione di street art? La risposta L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi si dice completamente favorevole. “, prima città in Italia ad avere una direzione arte pubblica dedicata - dice Sacchi - in questi anni si è distinta per la capacità di coinvolgere artisti emergenti e talenti affermati per una nuova interpretazione di muri, piazze, caseggiati.