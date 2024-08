Latina Scalo raid vandalico alla scuola Aldo Manuzio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – L’istituto comprensivo “” di, la notte scorsa, è stato interessato da un’incursione vandalica. La sede scolastica è stata danneggiata in ogni suo ambiente, aule e spazi comuni. Spaccate tutte le vetrate, gli autori delhanno svuotato tutti gli estintori, imbrattato le stanze e messo tutto a soqquadro, capovolgendo anche i banchi. “I danni arrecati sono ingenti – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – e chi li ha provocati ha compiuto un vile gesto, inqualificabile, a danno dell’intera comunità. Le scuole, come tutti i beni pubblici, rappresentano il patrimonio dei cittadini. Danneggiare gli edifici scolastici, presidi del territorio per la formazione, la cultura e la crescita degli adulti del futuro, significa anche andare a compromettere un servizio dedicato ai bambini.