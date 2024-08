Karlsson colpisce subito | Qui mi trovo bene | Tanto lavoro da fare ma la strada è giusta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Entrando dalla panchina nel test col Forlì, aveva suonato la carica dopo un primo tempo anonimo servendo a capitan Antenucci la palla del raddoppio. E al debutto da titolare – peraltro in una gara ufficiale, anche se di Coppa Italia serie C – ha timbrato il cartellino firmando il gol del momentaneo pareggio contro l’Atalanta Under 23. Ottar Magnussi è presentato a Ferrara nel miglior modo possibile, arrivando in buone condizioni fisiche e calandosi immediatamente nella nuova realtà. Il centravanti islandese ha un fisico da corazziere, una buona tecnica individuale e un’intelligenza tattica superiore alla media, caratteristiche che hanno indotto il direttore sportivo Casella e mister Dossena a puntare forte su di lui. E– la scorsa stagione autore di 10 reti con la maglia della Vis Pesaro – finora non ha deluso le aspettative.