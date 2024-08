Jordan Chiles dovrà restituire la medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi di Parigi | ecco perché

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024)ladiNonostante ledi2024 si siano chiuse nella serata di ieri, domenica 11 agosto, c’è un’atleta chela suadi: si tratta della statunitense, inizialmente terza classificata nel corpo libero di ginnastica. L’atleta, infatti, era salita sul gradino più basso del podio preceduta dalla connazionale Simone Biles e dalla brasiliana Rebeca Andrade che si è aggiudicata lad’oro. Biles e, inoltre, erano state protagoniste di uno dei momenti più iconici di2024: le due, infatti, si erano inginocchiate sul podio per rendere omaggio alla vincitrice della prova, Rebeca Andrade per l’appunto. Tuttavia la classifica della prova è stata ora ribaltata dal Tas in seguito a un reclamo presentato dalla federazione rumena.