Incendio a Zaporizhzhia scambio di accuse tra Mosca e Kiev

(Di lunedì 12 agosto 2024) La centrale nucleare ucraina di, occupata dai russi dall’inizio della guerra in Ucraina, è di nuovo al centro di unoditradopo che unha gravemente danneggiato una delle due torri di raffreddamento dell’impianto.accusadi aver danneggiato una delle torri di raffreddamento della centrale dibombardando la città di Energodar “Notiamo da Nikopol che gli occupanti russi hanno appiccato unsul territorio della centrale nucleare di” ha scritto ieri in serata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, sottolineando che gli indicatori dicono che non ci sono segnalazioni di allarme per le radiazioni. “Aspettiamo la reazione del mondo, aspettiamo la reazione dell’AIEA. La Russia dovrebbe esserne responsabile.