Il misterioso caso dell' orologio Patek Nautilus tutto nero di Thierry Henry

(Di lunedì 12 agosto 2024)è protagonista di un vero e proprio. Alcuni orologi fanno parlare di sé più di altri, come ildi Virgil Abloh, un moo unico nel proprio genere che qualche anno fa ha mandato in visibilio gli appassionati. Il5526, elegante e futuristico, personalizzato per l'indimenticabile designer da MAD Paris, era dotato di una cassa esterna in acciaio, di una meccanica interna rivestita con un sottile carbonio diamantato, grazie a un processo chiamato polverizzazione ionica, e sul quadrante presentava anche le virgolette sul logoPhilippe, segno inconfondibile del suo marchio di fabbrica. Di recente, uncome l' inchiostro, molto simile a quello di Abloh, è stato visto al polso die ha creato un po' di scompiglio in rete.