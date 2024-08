Il boom di presenze Alberghi sempre pieni Più 5% sul 2023 | La città offre tanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il caldo torrido non ha fermato i turisti. E i numeri lo confermano. L’estate bolognese sorride e lafa il pieno di visitatori, soprattutto (per il 50%) stranieri, americani in testa seguiti da tedeschi, inglesi, francesi e spagnoli. A riferirlo è il presidente di Bologna Welcome, Daniele Ravaglia: "Sta andando molto bene – le sue parole – e laconferma un tasso di incremento turistico anche rispetto al. Per i mesi di giugno e luglio i dati, che analizzano un campione di oltre 3.500 camere su tutto il territorio, il tasso di occupazione media delle camereere si è assestato poco sotto l’85% (+5 per cento sullo scorso anno, nello specifico). I numeri calano di 5/6 punti percentuali se guardiamo alle prime settimane di agosto, ma questo è un dato in linea con gli altri anni.