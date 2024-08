Ethan Page la nuova stella del brand?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Eccocimente a questo nuovo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, oggi voglio parlarvi di uno dei volti più famosi del momento del, si tratta dell’attuale NXT Champion. Ha uno stile sul ring dove unisce la potenza alla tecnica. Il 34enne canadese ha una grande esperienza alle spalle avendo iniziato la sua carriera nel 2006. Direi che il suo passato è conosciuto da tanti, ex Impact Wrestling, Ring of Honor e All Elite Wrestling solo per citare le più importanti senza entrare nel mondo delle Indy e non solo. Quasi ovunque ha lottato è stato in grado di vincere titoli, sia nelle Indy che nelle federazione più importanti. La AEW è stata l’unica pecca per lui dove nel giro di circa tre anni non ha mai sfondato come si deve.