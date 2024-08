Confronto Assicurazioni Auto | Cosa Valutare Oltre il Prezzo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 12 agosto 2024) Quando si tratta di scegliere l’assicurazionepiù adatta alle proprie esigenze, moltimobilisti si concentrano principalmente sul, senza tener conto del fatto che spesso un risparmio immediato non corrisponde ad un reale vantaggio sul lungo periodo. Per ottenere una copertura adeguata e realmente conveniente, infatti, ci sono diversi fattori importanti che dovrebbero essere presi in considerazioneal costo. Le polizze assicurative, per prima, offrono diverse tipologie di copertura che devono essere attentamente esaminate. Partiamo dalle garanzie accessorie, ovvero le coperture facoltative che le compagnie offrono per completare la polizza base, che per legge prevede l’RCA. Queste includono la copertura per eventi come furto e incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e assistenza stradale.