Como in dogana con 10 milioni di dollari nascosti in auto | denunciato pensionato

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Una parte era nel bagagliaio, altri sotto il sedile e gli ultimi sono stati trovati in una busta: in tutto 10diamericani in Traveller’s Cheque, che l’uomo, unitaliano, non ha dichiarato durante il controllo della Guardia di finanza al valico stradale di Ponte Chiasso. E’ stato fermato nelle scorso ore, alla guida di una piccola monovolume, mentre rientrava in Italia dalla Svizzera. Alla domanda di rito, per sapere se avesse con sé importi pari o superiore ai diecimila euro, l’uomo ha negato. Ma i militari hanno lo stesso approfondito il controllo, trovando 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno del tipo Traveller’s Cheque, del valore nominale di 10milaamericani ognuno, per un valore complessivo di 10diamericani.