Caos Berrettini cosi è davvero dura | l’obiettivo stagionale si allontana

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il tennista romano Matteoè pronto a tornare in campo. Deve fare i conti con un problema non da poco. Dopo l’assenza alle Olimpiadi e la decisione di non disputare il torneo di Montreal (che tra l’altro si sta ancora giocando) Matteosarà uno dei protagonisti del Masters 1000 di Cincinnati, evento che aprirà le porte all’imminente US Open, quarto e ultimo torneo del Grande Slam di questo 2024. brutta notizia per(Lapresse) IlVeggentePer l’occasione nel torneo nordamericano ci saranno quasi tutti, vedremo il rientro della medaglia d’argento Carlos Alcaraz mentre gli unici grandi assenti saranno Novak Djokovic e Rafael Nadal.