Atletica i convocati dell’Italia per i Mondiali Under 20 | spiccano Valensin Nappi e Longobardi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per i20 che si disputeranno a Lima (Perù) dal 27 al 31 agosto. Voleranno in Sudamerica 60 azzurri (31 uomini e 29 donne), tra cuiEduardo(20.53 sui 200 metri), i marciatori Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato, la saltatrice in alto Aurora Vicini, il giavellottista Lucio Visca, la triplista Erika Saraceni, l’ostacolista Matteo Togni.anche alcuni nomi di lusso della categoria allievi come Elisa(campionessa europea18 sui 200 metri, correrà 400 metri e staffette), Diego(oro continentale sul mezzo giro di pista, selezionato per la 4×100), il marciatore Alessio Coppola, la triplista Elisa Valenti, la sprinter Margherita Castellani e il formidabile saltatore Daniele Inzoli (già 7.