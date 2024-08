Atalanta Gazzetta | approfondimenti clinici per Pubill affare a rischio Il club accelera per Wesley del Flamengo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sembrava fatta per l’arrivo di Marcall’, invece è emerso un’imprevisto e l’rischia di saltare. A fare il punto della situazione è ladello Sport, che racconta come il giocatore abbia svolto le prime visite mediche alla Clinica La Madonnina, ma oggi “dovrà sottoporsi addegli accertamentigià effettuati: non a caso ieri non ha firmato il contratto e non si è allenato“. A prescindere da cosa accadrà con il giovane dell’Almeria, l’avrebbe comunque intenzione di acquistare un altro laterale. Il profilo individuato è quello del brasiliano, 20enne del. Secondo la Rosea, gli orobici hanno “iniziato adre” e proveranno a chiudere la trattativa nei prossimi giorni per una cifra che si aggira sui 15-16 milioni.per