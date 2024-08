Aeroporto Marconi Bologna un’altra polemica sui lavori Bloccano il passaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – «A causa di un improvviso cambio della viabilità, adottato il 9 agosto e senza alcun preavviso, le navette di ParkinGO Group non possono accompagnare i clienti al consueto punto di incontro nell’area aeroportuale". A parlare è Riccardo Bellini il Ceo di ParkingGO Group Spa società italiana, con sede a Calderara e presente nell’dicon le proprie strutture operanti sotto i marchi ParkinGO, Fast Parking e Park to Air. A parere di Bellini, questo impedimento sta creando notevoli problemi logistici, con conseguenti disagi per i passeggeri che necessitano di un servizio di trasporto che consenta loro di raggiungere l’rapidamente. E di accedere in sicurezza all’aerostazione, nel tragitto pedonale dopo aver lasciato la navetta.