19enne trovato morto in strada a Prato ipotesi caduto dall' alto

(Di lunedì 12 agosto 2024) Indagini asulla morte di uncinesesenza vita domenica sera, poco prima delle 23, in via delle Badie. E' stato risul selciato ormai privo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. In base alle lesioni riscontrate sul corpo, l'dei militari è di una caduta. Potrebbe essere precipitato'ultimo piano di un piccolo condominio di tre piani nella zona di Grignano. Le indagini sono in corso. Nello stabile abitano italiani e cinesi. L'al vaglio degli inquirenti, formulata in base alle lesioni riscontrate sul corposenza vita sul selciato della, è che il decesso sia sopravvenuto in seguito ad una caduta. Secondo prime ricostruzioni il, di origine orientale, potrebbe essere precipitato'ultimo piano della sua abitazione, in un piccolo condominio di tre piani nella zona di Grignano.