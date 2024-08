Traffico Roma del 11-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sul Raccordo Anularecon rallentamenti tra via Ostiense laFiumicino in carreggiata interna segnalato dalla polizia locale un incidente nel quartiere trionfale in via Antonio Labriola altezza via San Tommaso d’Aquino con possibili rallentamenti dalle ore 11 alle ore 13:30 in piazza San Pietro la consueta recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli di Papa Francesco con possibili disagi alla viabilità nell’area circostante anche questa domenica è previstointenso per le partenze delle vacanze e per agevolare gli spostamenti attivo fino alle ore 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti Salvo i casi autorizzati dalla legge per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.