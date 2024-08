Roncadelle 9mila abitanti e 28esimo nel medagliere con gli ori di Danesi pallavolo Bellandi judo e De Gennaro canoa slalom

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Se ci fosse una classifica che mettesse in fila i Comuni per medaglie d’oro olimpiche in proporzione al numero diin testa ci sarebbe sicuramente, piccolo paese alle porte di Brescia. Un record di tre vittorie ai Giochi di Parigi che ha attraversato diverse discipline. Nelsarebbe alposto, con lo stesso numero di medaglie d’oro di Paesi come Brasile, Iran, Ucraina, Romania, Belgio e davanti a Nazionali come Danimarca, Croazia, Giamaica, Svizzera, Portogallo e un’altra sessantina di squadre. L’ultimo trionfo in ordine di tempo perè quello che ha fatto esplodere di gioia milioni di italiani nell’ultima sfida olimpica nei tornei a squadre: il successo delle azzurre dellacontro le americane. E la capitana èse: Anna, 28 anni, centrale della Pro Victoria Monza.