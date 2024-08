Parigi2024 oro alle azzurre del volley

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 14.22 La Nazionale femminile di pallavolo completa il sogno e sfila l'oro olimpico propriocampionesse di Tokyo. Nella finale di Parigi, Italia-Stati Uniti 3-0 (25-18 25-20 25-17),match quasi senza storia: americane sempre in difficoltà, muro azzurro dominante e fase d'attacco spesso efficace. La grandezza del gruppo di Velasco si vede da tanti numeri, uno su tutti: un solo set perso in tutto il torneo (il 2° nella partita d'esordio contro la Rep.Dominicana).Leerano non erano mai arrivate in zona medaglie.