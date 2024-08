Parco del castello di Sant’Andrea Per la riapertura bisogna attendere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladelsulla collina deldiha subito un altro rinvio. Sono quasi quattro anni che l’amministrazione comunale sta lavorando al progetto, dove ha già investito all’incirca 50mila euro, ma i lavori non sono stati ancora completati. Sembrava cosa fatta l’estate del 2023 e sembrava cosa certa questa estate, ma l’ordinanza di divieto d’accesso a uno dei luoghi più panoramici della costa Adriatica, che ha fatto sognare e innamorare tante coppie di giovani e ispirato tanti poeti e scrittori, ancora persiste. Dopo la frana del 2014 tutto era rimasto all’abbandono, poi 4 anni fa l’attuale amministrazione ha deciso di avviare un percorso per riaprire il. Primo passo l’incarico al geologo Mentoni che ha confermato come un’ampia zona è ancora utilizzabile dopo una perimetrazione e recinzione ’invalicabile’ delle zone a rischio.