Palestra polivalente progetto approvato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) È statodalla giunta ildefinitivo per la "realizzazione di unanel Piazzale delle Piscine di Carpi", il quale si inserisce nel quadro di finanziamenti ottenuti dal Pnrr per 4.900 milioni di euro, di cui 3 milioni provenienti dal risorse europee, 1.2 milioni di euro dal cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e il restante da risorse comunali. Nel dettaglio, l’intervento recupera l’area di proprietà del Comune dove precedentemente sorgeva la vecchia piscina comunale, demolita nel 2021, contribuendo quindi alla riqualificazione dell’area senza generare ulteriore consumo di suolo. La fine dei lavori, così come da cronoprogramma del Pnrr, sarà a gennaio 2026.