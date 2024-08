Olimpiadi Volley femminile | l’Italia di Velasco il coach partito da Jesi d’oro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo i tanti successi alla guida della nazionale maschile ildella Tre Valliha conquistato il metallo più prezioso anche alla guida della nazionale di Paola Enogu e compagne, 11 agosto 2024 – Oro per, la prima volta in assoluto nella storia a cinque cerchi, nella pallavoloalledi Parigi 2024 con il successo in finale sugli Usa per 3-0 (25-18, 25-20, 25-17). La squadra: Sylla, Omoruyi, Lubian, Antropova, Giovannini, Orro, Egonu, Fahr, De Gennaro, Danesi, Cambi, Bosetti. Lo staff che collabora con: Massimo Barbolini (2° Allenatore), Lorenzo Bernardi (3° Allenatore), Manuela Leggeri (Ass. Allenatore). Una nazionale fatta di qualità e di gran cuore. E’ stato un 3-0 periodico nella competizione (solo 3-1 al debutto contro la Repubblica Dominicana), segno di una superiorità clamorosa.