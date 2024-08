Mo | Israele chiude di nuovo la televisione libanese al Mayadeen

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) Tel Aviv, 11 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo israeliano ha approvato la proposta di bloccare nuovamente le trasmissioni dellaal, affiliata ad Hezbollah, e i suoi siti web e di sequestrare tutti i suoi beni, così come aveva già fatto il 5 maggiondo le trasmissioni dell’emittente araba al Jazeera. Alera già stata chiusa lo scorso novembre in base alla legge di emergenza che consente l’oscuramento dei media stranieri per possibile minaccia alla sicurezza nazionale, ma la misura era scaduta a gennaio.Il ministro israeliano delle Comunicazioni, Shlomo Karhi, ha firmato l’ordine di confiscare tutto il materiale del canale e di bloccare l’accesso alle sue pagine Internet, secondo il quotidiano israeliano ‘The Times of Israel’.