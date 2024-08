Le pillole di Polly | recensione di La passione turca di Antonio Gala

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Desideria è una giovane donna guardata con ammirazione ed invidia dagli abitanti di Huesca, l’incantevole cittadina aragonese dove è nata e cresciuta. Le donne sono gelose di lei perché è sposata con Ramiro, il più bel giovane della città; dal canto loro, gli uomini preferiscono mangiarsela con gli occhi, perché è una ragazza davvero bella e sensuale anche se non se ne rende conto. Tutti, poi, sanno che Desideria non è solo affascinante, ma anche intelligente e fortunata, con quel padre che è stato disposto ad indebitarsi pur di farla laureare. Non che la ragazza faccia qualcosa per sfoggiare la sua cultura, o in generale per farsi notare; al contrario, è piuttosto schiva e taciturna, e quando esce con le sue amiche di sempre ama più ascoltare che stare al centro dell’attenzione. Quello che la gente non sa, tuttavia, è che nonostante le apparenze Desideria non è affatto felice.