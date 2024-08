Italvolley d’oro a Parigi 2024 l’ultimo punto della finale contro gli Stati Uniti | Azzurre in trionfo VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024)Italia nelladel volley femminile alle Olimpiadi di. Storica medagliaper le, che sotto la guida di Julio Velasco chiudono un torneo olimpico semplicemente dominato. Lacon glidiventa quasi una formalità, un’altra vittoria in tre set senza storia in cui la superiorità di Egonu e compagne è stata semplicemente evidente. Le immagini del match point fanno scattare la festa di tutta la squadra e dello staff azzurro, che invade il campo per liberare una gioia attesa una vita intera. ITALIA-: GLI HIGHLIGHTS) IL MEDAGLIERE DILA CRONACAgliingliin) SportFace.