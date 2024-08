Il programma delle Olimpiadi di domenica 11 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) Si apre l’ultima giornata alledi Parigi 2024. Il bilancio per l’Italia è sicuramente positivo e anche la penultima giornata ha regalato tante soddisfazioni. Sul fronte medagliere l’Italia occupa ancora la 10ª posizione. E’ alta l’attesa per l’ultima giornata e sono in arrivo altri appuntamenti importanti. Attesa per la finale del volley femminile, poi spazio anche a pallanuoto, pallamano e basket. Attesa anche per il ciclismo su pista, sollevamento pesi, pentathlon e lotta.