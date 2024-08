Fiumicino Fregene e Passoscuro | weekend di controlli dei carabinieri nelle zone della malamovida

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto- La scorsa notte, iCompagnia di Roma Ostia e iCompagnia di Civitavecchia hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree di maggiore afflusso di persone,località del litorale romano di, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, dei fenomeni delittuosi di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti e legati alla c.d. “”. Il bilancio dell’attività è di oltre 750 persone identificate, 480 veicoli controllati, di 2 persone arrestate e di 16 persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza. Ihanno poi sanzionato conducenti di veicoli per violazioni al CodiceStrada per complessivi 36.