Estate 2024 da a Harry Styles | le vacanze dei vip in Italia

(Di domenica 11 agosto 2024) La fugana di J.Lo tra le voci di divorzio L’non sarebbe completa senza Jennifer Lopez in vacanza sulla Costiera Amalfitana. Tuttavia, a differenza degli anni precedenti in cui è stata spesso vista con il marito, Ben Affleck, questadelsegna un capitolo diverso per J.Lo. Dopo le voci di separazione emerse a maggio, e con la coppia che si dice si stia dirigendo verso il divorzio, Lopez è arrivata inda sola quest’anno. Tuttavia, non ha rinunciato alla sua tradizionale fuga estiva, iniziando la stagione con un lussuoso rifugio a Positano e nelle pittoresche zone circostanti.: un paradiso estivo per le celebrità Jennifer Lopez non è l’unica star internazionale che ha scelto l’come destinazione estiva quest’anno., che è diventato un habitué della Città Eterna, ha trascorso la suaa Roma e sulle colline circostanti.