Dominio intersex alle Olimpiadi e ora da Algeria e Taipei arriva l' altro premio per Khelif e Lin

(Di domenica 11 agosto 2024) Sono state al centro di dibattiti e polemiche per quasi tutti i Giochi Olimpici, hanno risposto sul ring andando a conquistarsi l'oro nelle rispettive categorie e si prenderanno la scena anche stasera. Imanee Lin Yu Ting sono state nominate portabandiera di- in coppia rispettivamente con Djamel Sedjati, bronzo negli 800 metri, e Yang Chun-Han - per la cerimonia di chiusura di Parigi 2024 allo Stade de France. L'Italia, come già annunciato ieri, sarà rappresentata da Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, coppia anche nella vita.