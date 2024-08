Contromano lungo il raccordo della Corda Molle tra Montichiari e Castenedolo | morti Bruno Agnari e Pietro Meini

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 11 agosto 2024) Tragico incidenteilautostradaletra, nel Bresciano., 86 anni, avrebbe imboccato iled è morto sul colpo in uno schianto. L’incidente ha coinvolto un secondo automobilista,, 28 anni, che ha tentato invano di evitare la vettura che viaggiava in senso contrario: gravemente ferito, è poi morto in ospedale. In base ad una prima ricostruzionePolizia Stradale,, residente a Ghedi, sarebbe entratosulautostradale dallo svincolo di Borgosatollo invadendo la corsia sulla quale stava arrivando l’auto di, che abitava a Bagnolo Mella.si sarebbe così trovato all’improvviso di fronte l’auto die, nonostante una violenta frenata, non sarebbe riuscito ad evitare il frontale.