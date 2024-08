Colpo Re-Basket preso il camerunense Maralossou

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) La Re-2000 (Serie B Interregionale) completa il proprio roster con il quinto volto nuovo. Si tratta del classe 2002 Constantin(foto), atleta originario del Camerun che, una volta arrivato in Italia, ha svolto tutta la trafila per essere considerato cestisticamente formato nel nostro paese. Dopo l’Under 18 con i Crabs Rimini,ha giocato in C Gold a Lanciano, per poi vestire i colori di Pescara (la sua stagione migliore in termini di cifre, con 13,3 punti per gara in 30’ di impiego sul parquet), Libertas Livorno, Lions Bisceglie e, ancora, Pescara. Si tratta di una guardia dotata di grande fisicità, capace di attaccare il ferro in entrata, migliorata molto anche nel tiro da fuori. In Serie C la Pallacanestro Novellara tessera Alex Mingotti, prodotto del settore giovanile della Fortitudo Bologna, lo scorso anno al Mo.