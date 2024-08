C’è la ’Serata Azzurra’ in Palazzina | Donne e bimbi nel mondo marinaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Rappresentano l’occasione per proporre a soci, cittadini e turisti l’impegno del Circolo dei Sambenedettesi nella conservazione e tutela della cultura marinara sambenedettese e delle tradizioni cittadine, a cominciare dal dialetto e dalla civiltà marinara della comunità, la serie di incontri per la città organizzati nel mese di agosto, divenuti una costante dell’estate in riviera. Momento centrale è come sempre la, in programma domani alle 21.15 allaAzzurra. "Quest’anno abbiamo scelto il tema dellee dei bambini nel, le matriarche e i freché, presentando un film-documento in anteprima che abbiamo realizzato", dice il presidente del Cds, Gino Troli.