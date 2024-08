Cani avvelenati nel mandamento caccia al killer delle polpette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue, anime innocenti, sono stati ritrovati morti ad Avella e i proprietari hanno accertato che si trattasse di avvelenamento. Stesso episodio nel vicino comune di Sperone con un pelosetto trovato privo di vita e per i medici veterinari non ci sono dubbi sui segni di avvelenamento. Qualche giorno dopo stesso destino per altri due quattro zampe, Tio e Ily i nomi: quando il loro padrone li ha trovati agonizzanti nel giardino di casa ha tentato disperatamente la corsa dal veterinario, ma purtroppo i due pastori tedeschi non ce l’hanno fatta. Altre famiglie del posto raccontano di essere state più fortunate e ad i primi sintomi, tremori e vomito, sono riuscite ad arrivare in tempo dal veterinario per la somministrazione dell’antidoto al veleno che ha salvato i loro piccoli amici pelosi. Tutti casi denunciati alle Autorità competenti.