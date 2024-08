Calcio femminile Serie C Jesina debutto in casa l’8 settembe al Carotti contro Ravenna

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 11 agosto 2024) Le ragazze di Mattiaccia (riconfermato) si radunano domani al San Sebastiano per dare il via alla preparazione JESI, 11 agosto 2024 – Via alla preparazione per lache si radunerà domani lunedì 12 agosto al San Sebastiano per dare il via alla nuova stagoone. Quest’anno la squadragiocherà le proprie gare interne alin alternanza alla. Debutterà l’8 settembre alle 15,30il. Questo vuol dire che la formazione maschile della, con il campionato di Promozione che prenderà il via nella stessa domenica, sarà subito in trasferta. Per ilC, 30 le giornate dall’8 settembre al 1º giugno 2025 con il girone di ritorno al via il 26 gennaio. Prevista una sola sosta dal 13 al 20 aprile. La prima trasferta stagionale il 15 settembre a Vicenza.