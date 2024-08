A Castellammare di Stabia l’Archeoclub riporta alla luce le grotte naturali sepolte dalle frane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) “Siamo riusciti arela Grotta del Rio Calcarella dopo mesi di ricerche, metro per metro anzi centimetro per centimetro. Dell’esistenza della grotta si sapeva, alcuni abitanti della frazione di Privati la conoscevano, nel corso del tempo in pochi sono riusciti a visitarla, poi una frana ha fatto crollare il sentiero che conducevagrotta. La scoperta è stata straordinaria, in quanto, non solo abbiamotola Grotta principale ma abbiamo anche scoperto il sistema di ben trepresenti in circa 150 m. Un risultato eccezionale se consideriamo che una Città così urbanizzata presenta ancora dei luoghi incontaminati nella zona collinare”: a parlare è Massimo Santaniello, presidente deld’Italia-sede didi