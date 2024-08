Volley quattro italiani nella finale delle Olimpiadi | un po’ di azzurro in Francia-Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)si affronterannodel torneo dimaschile alledi Parigi 2024, in programma oggi pomeriggio (ore 13.00) alla South Paris Arena. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 saranno sostenuti dal proprio pubblicosfida contro i Campioni d’Europa: i Galletti inseguono quel bis riuscito soltanto agli USA (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) e all’Unione Sovietica (Tokyo 1964 e Città del Messico 1968), mentre i biancorossi sognano il ritorno sul trono a cinque cerchi dopo il sigillo di Montreal 1976. I transalpini hanno sconfitto l’Italia per 3-0 in semi, poi la nostra Nazionale è crollata per 3-0 anche contro gli USA nel match che metteva in palio la medaglia di bronzo.