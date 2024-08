Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) NOTIZIARIO 10 08.24 ORE 19.20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE CODE TRA VALLELATA NORD E APRILIA DIREZIONE PONTINA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA AURELIA UN CANTIERE MOBILE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E MALAGROTTA DIREZIONE CIVITAVECCHIA Servizio fornito da Astral