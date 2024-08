Topi in centro a Ferrara | è allarme Sono grossi e non hanno paura dell’uomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Quasi sempre il tema del degrado nelle città è accompagnato dalla presenza di organismi infestanti, che minacciano la quiete e la salute pubblica. Recentemente, a seguito di numerose segnalazioni, abbiamo effettuato un sopralluogo in via Boccaleone per osservare il grave stato di degrado che affligge un antico palazzo e le complicazioni derivanti da questa situazione. I cittadini della zona lamentano la presenza di ratti che vagano liberamente per le strade della città, allarmando sia i residenti che le attività commerciali. “Di sicuro non è un bel biglietto da visita per i clienti che frequentano il nostro ristorante”, interviene Giacomo Garutti, titolare del ‘Molto più che centrale’. “Questi roditori – continua –talmente abituati a muoversi nella zona e a vedere persone che nonpiù. Per spaventarli bisogna avvicinarsi molto”.