Ti voglio ma non ti voglio Cause e conseguenze della “dating fatigue”

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 agosto 2024) Marianne e Connell sono due compagni di college irlandesi diversi per ceto sociale – lei ricca, lui proletario – ma uniti da quella chimica che sfocerà in una storia d’amore tormentata. Quella ideata da Sally Rooney in Normal People, un romanzo Einaudi che ha ispirato l’omonima miniserie di successo su RaiPlay e che accoglie tutto. Occhiate e carezze, dolore e desiderio, persino la sensazione che tra i fraintendimenti i due sprechino tempo. Eppure, quel che loro cercano non è l’accettazione sociale, come sembra, ma altro: sentirsi se stessi dentro una relazione. Questi ragazzino la normalità. O – come direbbe la generazione Z a cui appartengono – la pura autenticità, una cosa che fa a meno di definizioni, etichette di genere e tutto ciò che viene chiesto ovunque. Anche nelle app per gli incontri, dove alla voce “profilo” tocca compilare ogni campo.