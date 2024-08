The Room Next Door | quando uscirà il primo film in inglese di Almodóvar

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 10 agosto 2024) La 81^ Mostra del Cinema di Venezia assisterà al ritorno di Pedrocon il nuovo, The. Si tratta dellungometraggio in linguaper il regista e sceneggiatore spagnolo, che avrà come protagoniste i Premi Oscar Julianne Moore e Tilda Swinton. Manca sempre meno all’inizio della 81^ Mostra del Cinema di Venezia. L’attesissimo evento cinematografico si terrà nelle giornate tra il 28 agosto e il 7 settembre e vedrà, in qualità di Presidente di Giuria, l’icona del cinema francese Isabelle Huppert. Ad inaugurare la kermesse cinematografica sarà Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, presentato in anteprima mondiale fuori concorso il prossimo 28 agosto.esce “The” di Pedro? (Credits: ANSA) – VelvetMagTra i titoli più attesi al Lido spicca senz’altro anche Thedi Pedro