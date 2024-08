PerdiTevere | è più pulito della Senna La follia di bocciare le Olimpiadi di Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Partiamo, come sempre, dai fatti. Il Tevere, con buona pace di denigratorie menagrami vari, è più. Questo è ciò che è incontrovertibilmente emerso dai risultati di alcune analisi effettuate ieri su un campione di acqua prelevata dal fiume capitolino, nel tratto che scorre tra Ponte Regina Margherita e Ponte Pietro Nenni. Le analisi, affidate alla società di consulenza ambientale A.R. Ambiente su commissione di Artemisia Lab, hanno infatti rilevato una conta di escherichia coli – il batterio ritrovato in abbondanti quantità nelle acquedurante queste, che sta comprensibilmente terrorizzando decine di incolpevoli atleti – piuttosto bassa: 2.000 UFC per 100ml, di poco oltre la soglia consentita per la balneazione stabilita dal MinisteroSalute, cioè 1.000 UFC per 100ml.