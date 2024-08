Olimpiadi è bronzo per le Farfalle della ritmica come a Tokyo nel 2021

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Il pomeriggio dell’Italia si apre con un, la 37esima medaglia agguantata a questedi Parigi. Leginnasticahanno conquistato il terzo posto nella gara a squadre, con un totale di 68.100 punti (36.100 punti nella prima rotazione, 32.000 nella seconda). Argento per l’Israele (68.850 punti) e medaglia d’oro per la Cina (69.800 punti). Anche anelc’era stato ilper le, che confermano la loro posizione sul podio. Nelle qualificazioni, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris erano riuscite a raggiungere il secondo posto dietro la Bulgaria. La psicologa dello sport Bounous: «Oggi lesono guerriere» Si chiama Marcella Bounous, psicologa dello sport cresciuta sulle nevi di Sestriere, prima laurea a Torino e una seconda in psicofisiologia, è esperta in bioback e neuroback.