Non calcolate quello che ha appena detto | la Guazzini smentisce la Saronni in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) L'oro arrivato nella Madison di ciclismo su pista arricchisce il medagliere azzurro. L'impresa di Chiarae Vittoriaentra nella storia dei Giochi. E altermine della gara la Consonni ai microfoni Rai afferma: "Non ho parole, devo ringraziare Vittoria, lei è riuscita a colmare qualcosina che non avevo io. Non potevo chiedere di meglio". La compagna di squadra la ferma in diretta: "Nonche halei – spiega – aveva una gamba della Madonna. All'inizio è vero ci siamo un po' perse, eravamo sballate con i giri, ma non volevo andare in panico". Laracconta quella rimonta: "La Madison è lunga, e dicevo che era inutile ammazzarci per arrivare sempre quinte e prendere neanche un punto – continua -. Ho: ‘O la va o la spacca'. E ha spaccato ed è andato tutto bene e abbiamo vinto le Olimpiadi".