Napoli esordio stagionale col Modena | Fuorigrotta sold-out per il debutto di Conte; il punto sul mercato e sulle probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Coppa Italia ad agosto evoca ricordi lontani ai tifosi del, perché era da tanto tempo – per fortuna – che la squadra azzurra non arrivasse così in basso in classifica, a talda iniziare a giocare così presto. Pisa nel 2007 con la tripletta di Lavezzi, Salernitana nel 2009 con il gol di Hoffer, sono le ultime due partite di Coppa Italia che ilha giocato ad agosto. Stasera, a distanza di quindici anni, si azzera questo timer., le ultime di formazione: scelte obbligate per AntonioIl Maradona è-out per la prima di Antonio, che non ha molte scelte per i giocatori titolari. Non perché non ce ne siano, ma le indisponibilità disono evidenti, e condizionano le. Stasera l’attaccante titolare sarà Raspadori, Simeone e Cheddira saranno in panchina.