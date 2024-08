Meteo l’estate ha i giorni contati | quando ritornerà il maltempo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024) Il caldo ormai da tempo fa da padrone sul nostro Paese. Masembra avere davvero i. Eccoil. Nonostante qualche break temporalesco che ha colpito tutto il Paese, i primi diecidi agosto sono stati fortemente caratterizzati dal grande caldo. Temperature sopra la media e soprattutto tanta umidità. La situazione, almeno fino a Ferragosto non sembra destinata a migliorare.– cityrumors.it – foto PixbayCome confermato ai nostri microfoni da Mattia Gussoni, fino al prossimo sabato l’anticiclone denominato Caronte porterà temperature in rialzo e tempo stabile su tutto il Paese. Possibile qualche temporale sulle zone montuose, ma si tratta dei classici rovesci estivi di qualche minuto. Per il resto il sole e il caldo continuerà a fare da padrone.