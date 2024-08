Lecco città sotto controllo elettronico | una telecamera ogni 200 abitanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Ha deciso di investire in sicurezza il Comune diche spenderà 90mila euro per implementare il proprio sistema di videosorveglianza. Il progetto è finanziato grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno che ha premiato anche le amministrazioni di Cernusco Lombardone e Imbersago, alle quali sono stati assegnati contributi per 140mila e 40mila euro. I tre Comuni rientrano nell’elenco di 243 località distribuite in tutta Italia beneficiarie del tesoretto di 19 milioni di euro che il Viminale ha deciso di assegnare per implementare la sorveglianza del territorio. I singoli progetti sono stati selezionati in base al numero die il tasso di delittuosità del territorio a partire dagli oltre 1.500 interventi presentati da altrettanti Comuni.