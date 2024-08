L’Ancona inizia al Del Conero contro l’Isernia Gadda | Bene la prima coi nostri tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Si comincia al Deldomenica 8 settembre alle 15, quindi il 15 in trasferta a Fermo, poi di nuovo in casail Chieti il 22, e il 29 si gioca a Senigallia. Ecco il mese di settembre del. A ottobre nel girone F i dorici inizierannoil Sora domenica 6, sempre alle 15, poi la trasferta di Teramo il 13, il 20 il terzo derby marchigiano, quellola Civitanovese al Del, il 23 l’infrasettimanale a Termoli, sempre alle 15, e il 27 ottobre di nuovo in casala Recanatese,domenica con l’orario alle 14.30. Si giocherà fino al 22 dicembre (Ancona-Avezzano, ultima di andata), il girone di ritorno comincerà il 5 gennaio 2025 cona Isernia. L’ultima di ritorno della stagione regolare si disputerà il 4 maggio con i dorici ad Avezzano.